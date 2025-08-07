Ligue des champions : Le PSG menacé à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la première fois en ses 55 années d’histoire, le PSG a soulevé la Coupe aux grandes oreilles le 31 mai dernier grâce à sa démonstration en finale de Ligue des champions face à l’Inter (5-0), bourreau du FC Barcelone au tour précédent. De quoi faire nourrir des regrets au président du club culé Joan Laporta qui a envoyé un message au Paris Saint-Germain via CNN.

Pour la première édition de la nouvelle formule de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a été l’heureux élu. Sorti en souffrance de la phase de saison régulière à 8 matchs en passant par les barrages en 1/16èmes de finale, le PSG a surmonté l’adversité en s’offrant chaque gros club de Premier League en phase à élimination directe avant de parachever sa victoire par une manita en finale contre l’Inter (5-0). Outre son parcours, c’est le style de jeu prôné par l’équipe de Luis Enrique qui a impressionné les observateurs pendant cette seconde partie de saison.

«Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur» La finale de Ligue des champions aurait pu se jouer entre le PSG et le FC Barcelone si les Catalans ne s’étaient pas inclinés en demi-finales contre l’Inter (6-7 au score cumulé des deux rencontres). Après ce rendez-vous manqué, Joan Laporta a fait une grande annonce à la télévision. « On espère jouer contre le PSG pour savoir lequel est le meilleur. Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Ligue des champions et le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait, car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur ».