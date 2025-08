Mercato : «Très heureux» de quitter le PSG, il se lâche !

Prêté en janvier dernier par le PSG à Fenerbahce, Milan Skriniar est désormais un joueur du club stambouliote à part entière. En effet, ces derniers jours, les deux clubs sont parvenus à un accord pour le transfert du défenseur central slovaque, moyennant 10M€. Skriniar retrouve donc l'effectif de José Mourinho et il ne boude pas son plaisir à ce sujet.

Pour les médias du club stambouliote, Milan Skriniar a ainsi fait part de sa joie de revenir à Fenerbahce après son prêt lors de la seconde partie de la saison dernière. Le désormais ex-joueur du PSG a ainsi expliqué : « Je suis très, très heureux de retrouver ma famille. Nous sommes en contact avec le club depuis la fin de la saison dernière, et le processus n'a pas été simple. J'avais trouvé un accord avec Fenerbahçe, et nous l'avons finalisé la première semaine de juillet. Cependant, l'accord entre les clubs a nécessité dialogue et négociations ».

« Ils ont travaillé très dur pour me faire revenir »

« Durant ce processus, notre directeur sportif, notre entraîneur et notre président, Ali Koç, ont fait un travail fantastique. Ils étaient très enthousiastes à mon égard et ont manifesté un vif désir et un grand enthousiasme pour que je rejoigne Fenerbahçe. Ils ont travaillé très dur pour me faire revenir à Fenerbahçe. Je suis heureux de retrouver ma famille », a poursuivi Milan Skriniar.