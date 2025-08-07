Départ de Barcola : Le PSG lui lance un ultimatum !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain dispose d’un international français de 22 ans en ses rangs qui ferait craquer Liverpool : Bradley Barcola. Une « option rêvée » pour les Reds d’après Fabrizio Romano. Le journaliste transalpin a néanmoins lâché une annonce cash sur son éventuel transfert chez le champion d’Angleterre.

La Ligue des champions empochée, un départ à Liverpool dans la foulée ? Depuis son départ de l’OL à l’été 2023, Bradley Barcola a pris une tout autre dimension au PSG. Il est devenu un habitué des soirées de C1, en célébrant ses premières sélections en équipe de France avec une participation à l’Euro 2024, le tout en soulevant la Ligue des champions le 31 mai dernier à Munich. L’Équipe affirme que Liverpool prendrait en considération son recrutement en cas d’échec pour le transfert d’Alexander Isak.

«Le seul moyen pour que Barcola signe pour le PSG serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir» Pour autant, la volonté de Liverpool n’est clairement pas l’élément décisionnaire de cette opération. Le PSG est lié à Barcola par un contrat courant jusqu’en juin 2028 et prévoit aucunement de le céder. « Le PSG ne veut pas vendre Barcola. Le seul moyen pour que Barcola signe (ndlr à Liverpool) pour le PSG serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir ».