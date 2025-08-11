Transfert de Rodrygo : Le PSG plombé par un Ballon d'Or ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG pourrait recruter un attaquant supplémentaire et Rodrygo fait notamment partie des pistes de Luis Campos. Toutefois, Paris n’est pas la seule équipe à avoir des vues sur le Brésilien, puisque ce dernier intéresse également Manchester City. L’idée d’un échange avec Rodri ne serait d’ailleurs pas à exclure, car le milieu de terrain plaît beaucoup au Real Madrid.

Pour le moment, le PSG a enregistré deux arrivées lors du mercato estival. Le club de la capitale a mis la main sur deux portiers, Renato Marin et Lucas Chevalier. Si le premier devrait occuper la place de troisième gardien, le second vient lui pour être titulaire à Paris. Son arrivée devrait d’ailleurs entraîner le départ de Gianluigi Donnarumma.

Zabarnyi arrive Après Lucas Chevalier, une autre recrue de poids devrait débarquer au PSG. En effet, le club de la capitale est tout proche d’officialiser l’arrivée d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth contre un chèque de 66M€ bonus compris. Le défenseur central se trouve d’ailleurs déjà à Paris et il a même passé sa visite médicale.