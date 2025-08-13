L'OM veut cet attaquant : L'opération surprise imaginée avant la fin de l'été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la Ligue 1 reprend ce week-end, l’Olympique de Marseille compte encore se montrer actif dans ce mercato estival et lorgne notamment Edon Zhegrova du LOSC. Des discussions seraient d’ailleurs en cours entre les deux clubs pour permettre l’arrivée de l’ailier kosovar de 26 ans dans la cité phocéenne...

« Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. » Roberto De Zerbi a confirmé le week-end dernier que l’OM allait encore faire parler sur le marché des transferts. Après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah, d’autres recrues sont attendues par le technicien italien, qui pourrait notamment voir arriver Edon Zhegrova du LOSC.

Ça discute entre l’OM et le LOSC C’est l’un des dossiers chauds du moment à l’OM. L’ailier de 26 ans vient d’entrer dans sa dernière année de contrat à Lille et apparaît sur la short-list de Pablo Longoria et ses équipes. Des contacts ont déjà eu lieu entre le joueur et les dirigeants phocéens, qui auraient désormais approché leurs homologues nordistes selon Foot Mercato.