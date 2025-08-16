Fiasco à l'OM : La conséquence embêtante pour De Zerbi révélée en direct !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM s'est incliné face au Stade Rennais, et ce, lors de la première journée de Ligue 1. D'après Daniel Riolo, Roberto De Zerbi a mal vécu cette défaite. En effet, le journaliste de RMC Sport imagine que le coach de l'OM n'a pas réussi à dormir la nuit dernière.

Pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au Stade Rennais ce vendredi soir. Toutefois, la bande à Mason Greenwoood s'est inclinée face au club breton au Roazhon (1-0).

Rennes-OM : De Zerbi impacté par la défaite ? Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Daniel Riolo a affirmé que la défaite marseillaise avait eu un impact négatif sur Roberto De Zerbi, lui provoquant une insomnie.