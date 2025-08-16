Fiasco à l'OM : La conséquence embêtante pour De Zerbi révélée en direct !

Ce vendredi soir, l'OM s'est incliné face au Stade Rennais, et ce, lors de la première journée de Ligue 1. D'après Daniel Riolo, Roberto De Zerbi a mal vécu cette défaite. En effet, le journaliste de RMC Sport imagine que le coach de l'OM n'a pas réussi à dormir la nuit dernière.
Pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au Stade Rennais ce vendredi soir. Toutefois, la bande à Mason Greenwoood s'est inclinée face au club breton au Roazhon (1-0).
Rennes-OM : De Zerbi impacté par la défaite ?
Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Daniel Riolo a affirmé que la défaite marseillaise avait eu un impact négatif sur Roberto De Zerbi, lui provoquant une insomnie.
«De Zerbi, ce soir, il ne dort pas»
« Cette semaine, vous pouvez être sûrs d'une chose, ça ne va pas bien se passer à la Commanderie. De Zerbi, ce soir (vendredi), il ne dort pas. Le retour en avion va mal se passer. Medhi Benatia va faire la gueule. Parce que c'est l'OM et que l'exigence ne permet pas de perdre dès la première journée, parce que logiquement, si t'es en phase avec tes ambitions affichées la semaine dernière, normalement tu dois tourner à deux, max trois défaites dans l'année. Et là, t'en as déjà une. On peut parler de pourquoi elle est arrivée, le contexte, ça démarre super mal, ça va foutre une sale ambiance », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.