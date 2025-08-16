OM : De Zerbi est énervé, l'énorme coup de pression !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a perdu son premier match officiel de la saison. En effet, le Stade Rennais a battu le club marseillais au Roazhon Park, et ce, pour le compte de la première journée de Ligue 1. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi n'a pas pu cacher son agacement.

En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais. Malheureusement pour les Marseillais, ils ont très mal commencé leur saison 2025-2026, s'étant inclinés (1-0) au Roazhon Park. Ce qui a fait exploser Roberto De Zerbi.

«Pour être à Marseille, il faut toujours rester au même niveau» « Ce qui m’a énervé le plus c’est d’encaisser le but. On a tout fait pour essayer de marquer. Parfois, le ballon ne rentre pas. Là, c’est un but qu’on ne doit pas prendre. La personnalité, on l’a eue ce soir (vendredi). Mais on n’a pas été au niveau sur le plan du caractère et de la méchanceté, comme contre Aston Villa (3-1), où l’on a montré un niveau très élevé », s'est emporté Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, en conférence de presse d'après-match.