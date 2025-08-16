OM : De Zerbi est énervé, l'énorme coup de pression !

Ce vendredi soir, l'OM a perdu son premier match officiel de la saison. En effet, le Stade Rennais a battu le club marseillais au Roazhon Park, et ce, pour le compte de la première journée de Ligue 1. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi n'a pas pu cacher son agacement.
En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais. Malheureusement pour les Marseillais, ils ont très mal commencé leur saison 2025-2026, s'étant inclinés (1-0) au Roazhon Park. Ce qui a fait exploser Roberto De Zerbi.
«Pour être à Marseille, il faut toujours rester au même niveau»
« Ce qui m’a énervé le plus c’est d’encaisser le but. On a tout fait pour essayer de marquer. Parfois, le ballon ne rentre pas. Là, c’est un but qu’on ne doit pas prendre. La personnalité, on l’a eue ce soir (vendredi). Mais on n’a pas été au niveau sur le plan du caractère et de la méchanceté, comme contre Aston Villa (3-1), où l’on a montré un niveau très élevé », s'est emporté Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, en conférence de presse d'après-match.
«Si on veut être une grande équipe, on doit faire plus»
Dans la foulée, Roberto De Zerbi - l'entraineur de l'OM - en a rajouté une couche : « Nous devons comprendre une chose facile dans le football. Ce que vous avez fait hier ne compte plus aujourd’hui. Le match de la semaine prochaine face au Paris FC commence à 0-0. Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toute, c’est d’avoir un équilibre où il faut toujours rester au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail. Si on pense qu’on est trop fort dans les bons moments ou qu’on est trop faible dans les mauvais moments, on n’a pas sa place à l’OM. C’est cet équilibre qui est nécessaire, c’est ça qui m’énerve. On aurait pu l’emporter. Si on veut être une grande équipe, on doit faire plus, sinon on continuera à faire les choses à moitié ».