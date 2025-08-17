«Cela n’est jamais arrivé» : L’OM sort du silence après l’altercation dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi soir, plusieurs joueurs de l’OM ont haussé le ton dans le vestiaire après la défaite à Rennes. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe auraient notamment eu un échange musclé, sans en venir aux mains. Un témoin de la scène assure que celle-ci n’a rien de choquant et « prouve que des joueurs n’ont pas accepté la défaite ».

Le ton est monté, et les reproches n’ont pas manqué dans le vestiaire de l’OM après la défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) vendredi soir, en ouverture de la saison 2025-26. Selon les informations de RMC, plusieurs cadres marseillais, en plus de Roberto De Zerbi, ont pris la parole pour rappeler à l’ordre leurs coéquipiers.

Le clash entre Rabiot et RoweLe clash entre Rabiot et Rowe Cela aurait d’ailleurs chauffé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, refusant d’être tenu responsable de la défaite. Les deux hommes se seraient alors exprimés de manière véhémente, sans en venir aux mains. Une scène minimisée par un membre du club.