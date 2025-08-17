«Cela n’est jamais arrivé» : L’OM sort du silence après l’altercation dans le vestiaire

Vendredi soir, plusieurs joueurs de l’OM ont haussé le ton dans le vestiaire après la défaite à Rennes. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe auraient notamment eu un échange musclé, sans en venir aux mains. Un témoin de la scène assure que celle-ci n’a rien de choquant et « prouve que des joueurs n’ont pas accepté la défaite ».
Le ton est monté, et les reproches n’ont pas manqué dans le vestiaire de l’OM après la défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) vendredi soir, en ouverture de la saison 2025-26. Selon les informations de RMC, plusieurs cadres marseillais, en plus de Roberto De Zerbi, ont pris la parole pour rappeler à l’ordre leurs coéquipiers.
Cela aurait d’ailleurs chauffé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, refusant d’être tenu responsable de la défaite. Les deux hommes se seraient alors exprimés de manière véhémente, sans en venir aux mains. Une scène minimisée par un membre du club.
« Cela prouve que des joueurs n’ont pas accepté la défaite »
« Il y a de la frustration, la défaite, les nerfs s’échauffent et il y a quelques réflexions, mais rien qui a pu me choquer, raconte ce témoin, rapporté par Ici Provence. Cela prouve que des joueurs n’ont pas accepté la défaite. Surtout une défaite comme ça, cela n’est jamais arrivé ».