OM : Surprise, un gros transfert est déjà annoncé pour 2026

Depuis son arrivée à l’OM en 2020, Leonardo Balerdi est devenu un pilier du club phocéen. Défenseur technique et combatif, il suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. À 26 ans, il pourrait quitter Marseille l’été prochain, mais reste déterminé à profiter pleinement de sa dernière saison sous la tunique olympienne, avec l’ambition de partir par la grande porte.

Leonardo Balerdi est arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Dortmund à l’été 2020. Initialement prêté pour une saison, il avait été transféré définitivement pour 11M€ la saison suivante. Depuis, l’Argentin a progressé pour devenir un élément central de la défense de Roberto De Zerbi.

Balerdi vers un départ Bien qu’il ait parfois été critiqué dans ses premières saisons, sa technique, sa grinta et sa capacité à organiser la défense ont convaincu staff, supporters et médias. Estimé aujourd’hui à plus de 40M€, il est un joueur clé qui pourrait bien marquer l’OM de son empreinte avant un probable départ vers un autre championnat l’été prochain. Selon les informations de L’Equipe, la tendance serait à un transfert en 2026.