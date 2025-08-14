Mercato de folie à l’OM : Le vestiaire annonce du lourd

Avec les arrivées de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille a renforcé sa défense cet été. Leonardo Balerdi, déjà habitué à évoluer aux côtés de l’Argentin, a salué l’intégration rapide du défenseur anglais, arrivé en provenance de Burnley. Le joueur espère voir ces nouvelles recrues briller dès le premier match au Vélodrome.
Le mercato estival de l’OM a été marqué par un important travail sur le secteur défensif. Cet été, le club phocéen a enregistré les arrivées de Facundo Medina, en provenance du RC Lens, et de CJ Egan-Riley, jeune défenseur anglais prometteur. Des renforts qui visent à donner plus de solidité et de polyvalence à l’arrière-garde marseillaise.
Medina et CJ Egan Riley attendus
Avec ces nouvelles pièces, le coach de l'OM espère trouver la bonne formule, en alliant expérience et potentiel d’avenir, pour donner à Marseille les moyens de rivaliser sur tous les fronts. Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’adaptation des deux nouveaux venus, soulignant sa complicité déjà existante avec Facundo Medina.
Le vestiaire au secours des recrues
« Avec Facundo, on a joué tous les matchs, mais on se connaissait déjà. Mais même avec Egan, depuis son arrivée, on voit qu’il a compris les idées du coach. Il est prêt à jouer, et je ne sais pas encore comment on va jouer demain, c’est le coach qui décidera. Mais je peux dire que tous les nouveaux joueurs sont prêts à jouer. J’aimerais qu’ils jouent demain aussi. Ça les aidera à bien commencer la saison au Vélodrome. On va aider Egan, on va lui parler et lui donner toute la confiance pour qu’il revienne bien sur le terrain demain » a déclaré le capitaine de l'OM en conférence de presse ce jeudi.