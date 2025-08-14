Mercato de folie à l’OM : Le vestiaire annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec les arrivées de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille a renforcé sa défense cet été. Leonardo Balerdi, déjà habitué à évoluer aux côtés de l’Argentin, a salué l’intégration rapide du défenseur anglais, arrivé en provenance de Burnley. Le joueur espère voir ces nouvelles recrues briller dès le premier match au Vélodrome.

Le mercato estival de l’OM a été marqué par un important travail sur le secteur défensif. Cet été, le club phocéen a enregistré les arrivées de Facundo Medina, en provenance du RC Lens, et de CJ Egan-Riley, jeune défenseur anglais prometteur. Des renforts qui visent à donner plus de solidité et de polyvalence à l’arrière-garde marseillaise.

Medina et CJ Egan Riley attendus Avec ces nouvelles pièces, le coach de l'OM espère trouver la bonne formule, en alliant expérience et potentiel d’avenir, pour donner à Marseille les moyens de rivaliser sur tous les fronts. Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’adaptation des deux nouveaux venus, soulignant sa complicité déjà existante avec Facundo Medina.