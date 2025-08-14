Daniel Riolo passe un coup de fil en panique, la résultat inquiétant pour l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est ce vendredi que la nouvelle saison de Ligue 1 va débuter avec une rencontre entre l'OM et Rennes. Deuxième du dernier exercice, le club phocéen espère faire aussi bien, si ce n'est mieux et ainsi détrôner le PSG. Toutefois, les prédictions d'Opta sont plus inquiétantes pour l'OM, de quoi intriguer Daniel Riolo.

A quelques heures de la reprise de la Ligue 1, Opta a dévoilé ses prédictions pour le classement en fin de saison. Sans grande surprise, la première place revient au PSG. Mais derrière le club de la capitale, c'est plus étonnant. Ainsi, on retrouve ensuite le LOSC (2ème), Monaco (3ème), l'OL (4ème), l'OM (5ème), Strasbourg (6ème) ou encore l'OGC Nice (7ème). Pour ce qui est du bas de tableau, la dernière place reviendrait à Metz. Le Havre serait 17ème tandis que Lorient se classerait 16ème.

« La data est toujours source de surprises et interrogations » Annoncé comme le grand rival du PSG, l'OM n'arriverait donc qu'à la 5ème place du classement prédit par Opta. Un résultat étonnant qui intrigue notamment Daniel Riolo. En effet, sur X, le journaliste RMC a posté : « La data est toujours source de surprises et interrogations. Curieux de savoir comment Opta voit l’OM 5e. Lille 2e .. Rennes 10e en fin de saison ».