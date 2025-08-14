«Ce n’est pas facile», l’OM annonce déjà un problème avec Aubameyang ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, la concurrence en attaque à l’OM s’intensifie. Amine Gouiri, nouvel atout offensif des Phocéens, pourrait voir sa place menacée par l’expérience et l’efficacité du Gabonais. Leonardo Balerdi, défenseur marseillais, a tenu à rassurer son coéquipier en conférence de presse, louant sa mentalité et appelant à une concurrence saine.

Le mercato estival de l’OM a apporté son lot de renforts de prestige, et l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en est l’exemple le plus marquant. Fort de son expérience au plus haut niveau, notamment à Arsenal et au FC Barcelone, le buteur gabonais apporte à l’attaque olympienne une dimension supplémentaire. Cependant, cette arrivée place Amine Gouiri dans une position délicate.

Gouiri menacé à l'OM Repositionné en numéro 9, Amine Gouiri voit son temps de jeu potentiellement réduit face à un concurrent d’une telle envergure. Dans ce contexte, la gestion de cette concurrence est cruciale pour l’équilibre de l’effectif. En conférence de presse, Leonardo Balerdi s'est prononcé sur ce duel.