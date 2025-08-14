«Ce n’est pas facile», l’OM annonce déjà un problème avec Aubameyang ?

Avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, la concurrence en attaque à l’OM s’intensifie. Amine Gouiri, nouvel atout offensif des Phocéens, pourrait voir sa place menacée par l’expérience et l’efficacité du Gabonais. Leonardo Balerdi, défenseur marseillais, a tenu à rassurer son coéquipier en conférence de presse, louant sa mentalité et appelant à une concurrence saine.
Le mercato estival de l’OM a apporté son lot de renforts de prestige, et l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en est l’exemple le plus marquant. Fort de son expérience au plus haut niveau, notamment à Arsenal et au FC Barcelone, le buteur gabonais apporte à l’attaque olympienne une dimension supplémentaire. Cependant, cette arrivée place Amine Gouiri dans une position délicate.
Gouiri menacé à l'OM
Repositionné en numéro 9, Amine Gouiri voit son temps de jeu potentiellement réduit face à un concurrent d’une telle envergure. Dans ce contexte, la gestion de cette concurrence est cruciale pour l’équilibre de l’effectif. En conférence de presse, Leonardo Balerdi s'est prononcé sur ce duel.
« La concurrence saine, ça fait grandir »
« J’ai une très bonne relation avec Amine. Il est très professionnel, j’aime sa façon de travailler, sa mentalité, ses ambitions. À chaque fois qu’on parle, il évoque de grandes choses. Je vais l’aider à rester calme et confiant. L’attaque, ce n’est pas facile, surtout avec un joueur comme Aubameyang. On va lui donner toutes les chances. La concurrence saine, ça fait grandir. Je suis persuadé qu’il progressera avec le temps et le soutien du groupe » a confié le capitaine de l’OM en conférence de presse.