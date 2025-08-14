Mercato : C’est terminé, il s’annonce à l’OM la saison prochaine

Leonardo Balerdi, pilier de la défense marseillaise depuis plusieurs saisons, s’apprête à vivre une nouvelle année sous le maillot olympien. Fier de poursuivre son aventure à l’OM, l’Argentin a réaffirmé son attachement au club et au Vélodrome, où il se sent comme chez lui. En conférence de presse, il a partagé sa satisfaction et ses ambitions.
Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2020, Leonardo Balerdi a connu un parcours semé de défis, mais aussi de belles réussites. Souvent critiqué à ses débuts, le défenseur central argentin a su s’imposer comme un élément clé de l’arrière-garde phocéenne. Sa régularité et son engagement ont progressivement conquis le public du Vélodrome, et ont fait de lui le capitaine de l'OM.
Fin du suspense pour Balerdi
Alors que le mercato estival aurait pu ouvrir la porte à un départ, Balerdi a choisi de poursuivre l’aventure. Une décision qui témoigne autant de son attachement à la ville et au club que de sa volonté de continuer à progresser sous les ordres de Roberto de Zerbi.
Balerdi annonce sa présence
Présent en conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi a été interrogé sur son avenir. Et il a été direct. « Oui, je suis fier d’être encore ici et de jouer au Vélodrome l’année prochaine » a confié le défenseur de l'OM dans des propos rapportés par Le Phocéen.