Mercato : C’est terminé, il s’annonce à l’OM la saison prochaine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Leonardo Balerdi, pilier de la défense marseillaise depuis plusieurs saisons, s’apprête à vivre une nouvelle année sous le maillot olympien. Fier de poursuivre son aventure à l’OM, l’Argentin a réaffirmé son attachement au club et au Vélodrome, où il se sent comme chez lui. En conférence de presse, il a partagé sa satisfaction et ses ambitions.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2020, Leonardo Balerdi a connu un parcours semé de défis, mais aussi de belles réussites. Souvent critiqué à ses débuts, le défenseur central argentin a su s’imposer comme un élément clé de l’arrière-garde phocéenne. Sa régularité et son engagement ont progressivement conquis le public du Vélodrome, et ont fait de lui le capitaine de l'OM.

Fin du suspense pour Balerdi Alors que le mercato estival aurait pu ouvrir la porte à un départ, Balerdi a choisi de poursuivre l’aventure. Une décision qui témoigne autant de son attachement à la ville et au club que de sa volonté de continuer à progresser sous les ordres de Roberto de Zerbi.