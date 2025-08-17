«C’est la dernière fois» : Tensions dans le vestiaire de l’OM, De Zerbi menace ses joueurs !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi a haussé le ton dans le vestiaire de l’OM après la défaite face au Stade Rennais (0-1), qui a pourtant disputé une grande partie de la rencontre à dix contre onze en ouverture de la Ligue 1. Agacé du visage affiché par ses joueurs, l’entraîneur italien les a prévenus pour la suite.

Après avoir affiché un visage séduisant lors de ses rencontres amicales de l’été, l’Olympique de Marseille a déjà chuté en Ligue 1. Surpris par le Stade Rennais, pourtant réduit à dix durant plus d’une heure, avec un but de Ludovic Blas dans les dernières secondes de la partie, le club phocéen a connu une fin de soirée mouvementée.

« A Marseille, on doit en avoir des grosses c*uilles » Le ton est monté dans le vestiaire, les cadres n’appréciant pas le visage affiché en Bretagne pour l’ouverture de la saison. Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots non plus, reprochant le manque d’engagement de ses joueurs. « Les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on rentre, on se tape ici. Vous savez ce que cela veut dire ? Que l’on a des petites coui***s. Alors qu’à Marseille, on doit en avoir des grosses », a notamment lâché en Français le traducteur de Roberto De Zerbi, reprenant la phrase prononcée par ce dernier.