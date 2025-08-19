Mercato : Le PSG réclame un transfert à 50M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le recrutement de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma n'est clairement plus en odeur de sainteté au PSG. Mais alors que le club de la capitale veut se séparer de l'Italien, ce n'est pas pour autant qu'il sera bradé. En effet, un prix élevé aurait été fixé pour Donnarumma. Manchester City et Manchester United sont prévenus.

Ne correspondant pas aux critères de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma doit se trouver un nouveau club. A un an du terme de son contrat avec le PSG, l'Italien est poussé vers la sortie. Le club de la capitale veut ainsi éviter un transfert à 0€ et récupérer par la même occasion un très joli chèque. Alors que Donnarumma est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur gardien du monde, le PSG réclamerait un prix en conséquence.

Le PSG ne brade pas Donnarumma Pour s'offrir Gianluigi Donnarumma cet été, il va falloir sortir le chéquier. En effet, même si l'Italien n'a plus qu'un an de contrat et que le PSG n'en veut plus, le prix fixé resterait très élevé. Selon les informations de Sky Sports, le club de la capitale réclamerait entre 40 et 50M€ pour Donnarumma.