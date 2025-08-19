Transfert au Paris FC : Jürgen Klopp fait irruption !

Pour apporter de l’expérience à son effectif, le Paris FC voudrait notamment rapatrier Hamari Traoré, ancien du club, qui connaît bien la Ligue 1. Une piste activée par la direction mais qui n’aurait pas été validée par Red Bull, actionnaire minoritaire. De quoi bloquer le dossier si l’on en croit le journaliste Sacha Tavolieri.
La défaite du PFC sur la pelouse d’Angers (0-1) dimanche après-midi a permis de constater que l’effectif du promu n’était pas encore adapté à la Ligue 1, ce dont a conscience la direction. « Le club, les dirigeants y travaillent et jusqu'ici, ce qu'on a fait est cohérent. On sait exactement ce dont on a besoin. On ne veut pas se tromper sur les recrues, notamment dans l'état d'esprit », a reconnu l’entraîneur Stéphane Gilli après la 1ère journée de Ligue 1.
Hamari Traoré ciblé par le Paris FC
Après Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche), Otavio (FC Porto, défenseur central) et Willem Geubbels (FC Saint-Gall, avant-centre), le Paris FC souhaite encore mettre la main sur plusieurs renforts, et lorgne notamment Hamari Traoré, un cadre de la Ligue 1 passé par le PFC au début de sa carrière évoluant actuellement à la Real Sociedad. Un dossier évoqué depuis plusieurs semaines qui peine à avancer.
Red Bull bloque le dossier ?
Et selon le journaliste Sacha Tavolieri, Red Bull serait responsable des difficultés rencontrées dans le dossier Hamari Traoré. Arrivé au même moment que la famille Arnault au Paris FC en tant qu’actionnaire minoritaire, le groupe bloquerait l’arrivée du latéral droit malien de 33 ans, n’entrant pas dans sa philosophie de recrutement. Sacha Tavolieri ajoute que Red Bull, dont le directeur du football n’est autre que Jürgen Klopp, possède un fort pouvoir décisionnel chez le promu, de quoi visiblement contrarier les plans de la direction…