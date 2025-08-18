Mercato de folie au Paris FC, «cinq renforts» sont annoncés !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Paris FC n’a clairement pas convaincu pour sa grande première en Ligue 1 avec une défaite (1-0) concédée sur la pelouse du SCO d’Angers. Si le club parisien, qui dispose de gros moyens, doit réagir, Pierre Ménès estime quant à lui que la formation de Stéphane Gilli va se rattraper avec plusieurs gros transferts.

Un premier coup de froid dans la saison du Paris FC. Malgré un mercato estival très ambitieux jusque-là, le club de la capitale n’a pas du tout convaincu lors de son premier rendez-vous en Ligue 1. Les Parisiens ont été cueillis à froid ce dimanche après-midi par le SCO d’Angers, et concèdent une première défaite cette saison. Comme l’a rappelé le coach Stéphane Gilli, il faudra vite réagir.

Le Paris FC concède une première défaite « J’ai trouvé les joueurs fébriles, timorés, et pas très justes d’un point de vue technique. Il n’y avait pas de rythme. On est frustrés, car on prend un but bête, même si on était amorphes, endormis les premières minutes. Voilà, c’est la Ligue 1 et il faut vite en prendre la mesure », a ainsi confié l’entraîneur du Paris FC à l’issue de la rencontre. Mais pour Pierre Ménès, la fin de mercato du club parisien pourrait tout de même leur assurer une assez belle saison dans l’élite.