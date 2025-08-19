Transfert au PSG : Surprise, il va remplacer Hakimi et Marquinhos !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, le PSG a officialisé l’arrivée d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Ce dimanche soir, le défenseur ukrainien était titularisé par Luis Enrique pour le premier match de championnat de la saison. Auteur d’une belle prestation, le joueur de 22 ans a livré de belles promesses, lui qui pourrait à la fois remplacer Marquinhos et Achraf Hakimi cette saison.

Le PSG a un gros renfort en défense. A seulement 22 ans, Illya Zabarnyi a connu le transfert de sa vie ce mardi en rejoignant le champion d’Europe en provenance de Bournemouth. Et clairement, l’adaptation de l’international Ukrainien s’est effectuée de manière express.

Une bonne première pour Zabarnyi Du voyage à Udine pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Illya Zabarnyi a été aligné d’entrée de jeu par Luis Enrique ce dimanche soir face au FC Nantes. Dans une soirée plutôt tranquille, le nouveau numéro 6 du PSG a participé à la victoire des siens (0-1). Comme le rapporte le Parisien ce lundi, le défenseur axial droit va être amené à beaucoup jouer avec Paris en ce début de saison.