Transfert au PSG : Surprise, il va remplacer Hakimi et Marquinhos !

Ce mardi, le PSG a officialisé l’arrivée d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Ce dimanche soir, le défenseur ukrainien était titularisé par Luis Enrique pour le premier match de championnat de la saison. Auteur d’une belle prestation, le joueur de 22 ans a livré de belles promesses, lui qui pourrait à la fois remplacer Marquinhos et Achraf Hakimi cette saison.
Le PSG a un gros renfort en défense. A seulement 22 ans, Illya Zabarnyi a connu le transfert de sa vie ce mardi en rejoignant le champion d’Europe en provenance de Bournemouth. Et clairement, l’adaptation de l’international Ukrainien s’est effectuée de manière express.
Une bonne première pour Zabarnyi
Du voyage à Udine pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Illya Zabarnyi a été aligné d’entrée de jeu par Luis Enrique ce dimanche soir face au FC Nantes. Dans une soirée plutôt tranquille, le nouveau numéro 6 du PSG a participé à la victoire des siens (0-1). Comme le rapporte le Parisien ce lundi, le défenseur axial droit va être amené à beaucoup jouer avec Paris en ce début de saison.
L’Ukrainien pourrait jouer arrière droit
Selon les indiscrétions du quotidien, Illya Zabarnyi devrait prendre la place de Marquinhos dans l’axe droit de la défense comme dimanche soir à la Beaujoire. Mais l’Ukrainien pourrait également dépanner dans le couloir droit en lieu et place d’Achraf Hakimi, qui a besoin de repos.