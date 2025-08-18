Un international français est annoncé au PSG la saison prochaine !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré un match en demi-teinte sur la pelouse de la Beaujoire, Bradley Barcola reste l’un des joueurs les plus estimés de Luis Enrique. Titulaire face à Nantes dans une équipe remaniée après la victoire en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, l’ailier français n’a pas brillé comme lors de ses dernières apparitions. Pourtant, selon Walid Acherchour, sa place dans l’effectif parisien est non négociable.

Luis Enrique continue de compter sur Bradley Barcola, et ce n’est pas un hasard. Le coach du PSG, connu pour son exigence, voit en lui un profil complémentaire à ses autres options offensives. Tandis que Khvicha Kvaratskhelia ou encore Gonçalo Ramos demandent le ballon dans les pieds, Barcola, lui, propose autre chose : la profondeur, la vitesse, et la capacité à désorganiser les blocs adverses.

Un profil unique au PSG « Barcola, son profil est trop précieux dans le football moderne. C'est un joueur qui étire tellement le bloc adverse. Kvara demande le ballon dans les pieds, Dembélé demande le ballon dans les pieds, Doué aussi, Ramos la même chose. Il te faut un joueur différent qui essaie de varier en termes de profil et Barcola c'est un mec qui va tellement prendre la profondeur qu'il fait du bien à Luis Enrique » a confié Walid Acherchour sur RMC.