Mercato : La prochaine folie du PSG dévoilée en direct ?

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà frappé fort sur le marché des transferts avec plusieurs renforts ciblés, Walid Acherchour estime que le club de la capitale ne doit pas s’arrêter là. À quelques semaines de la clôture du mercato, le consultant de RMC a glissé un nom qui, selon lui, ferait beaucoup de bien à l’effectif de Luis Enrique.
Le PSG a déjà bien avancé dans son mercato. L’arrivée d’Illia Zabarnyi pour renforcer la défense centrale, celle du jeune gardien Renato Marin, et le recrutement de Lucas Chevalier en provenance du LOSC montrent que Luis Enrique a été écouté sur plusieurs besoins. Mais malgré ces signatures, des interrogations demeurent sur la profondeur offensive du banc, notamment en cas de blessure ou de rotation. Et c’est là que Walid Acherchour voit une opportunité à saisir avec Maghnès Akliouche (AS Monaco).
Le nom d'Akliouche évoqué
Dans l’émission l'After Foot, Walid Acherchour a plaidé pour un dernier renfort offensif. Selon lui, deux profils feraient l'affaire : Rodrigo Mora (FC Porto) et donc Akliouche. « J'irais sur Akliouche sur la fin de mercato. Un mec qui peut jouer milieu, devant. Ou un Rodrigo Mora de Porto. Mais il faut un profil supplémentaire, dans un turnover. Akliouche, au milieu avec le ballon sous les ordres de Luis Enrique, il peut jouer » a confié le chroniqueur ce dimanche soir.
Akliouche a déjà répondu
Pour le chroniqueur, le joueur de 23 ans coche plusieurs cases : polyvalent, technique, formé en Ligue 1, et encore en phase de progression. Mais après la rencontre face au Havre samedi soir (3-1), Akliouche a laissé entendre qu'il pourrait rester à Monaco une saison de plus. « Je suis content, c’est la continuité de ma préparation. J’ai l’objectif d’être décisif pour l’équipe, tant mieux si c’est en marquant. (...) Avec la volonté de le faire toute la saison ici ? Oui, bien sûr, je suis là à Monaco (sourire). Premier match, et je suis là, voilà » a confié le joueur, valorisé 70M€ par son club.