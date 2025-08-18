Mercato : La prochaine folie du PSG dévoilée en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà frappé fort sur le marché des transferts avec plusieurs renforts ciblés, Walid Acherchour estime que le club de la capitale ne doit pas s’arrêter là. À quelques semaines de la clôture du mercato, le consultant de RMC a glissé un nom qui, selon lui, ferait beaucoup de bien à l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG a déjà bien avancé dans son mercato. L’arrivée d’Illia Zabarnyi pour renforcer la défense centrale, celle du jeune gardien Renato Marin, et le recrutement de Lucas Chevalier en provenance du LOSC montrent que Luis Enrique a été écouté sur plusieurs besoins. Mais malgré ces signatures, des interrogations demeurent sur la profondeur offensive du banc, notamment en cas de blessure ou de rotation. Et c’est là que Walid Acherchour voit une opportunité à saisir avec Maghnès Akliouche (AS Monaco).

Le nom d'Akliouche évoqué Dans l’émission l'After Foot, Walid Acherchour a plaidé pour un dernier renfort offensif. Selon lui, deux profils feraient l'affaire : Rodrigo Mora (FC Porto) et donc Akliouche. « J'irais sur Akliouche sur la fin de mercato. Un mec qui peut jouer milieu, devant. Ou un Rodrigo Mora de Porto. Mais il faut un profil supplémentaire, dans un turnover. Akliouche, au milieu avec le ballon sous les ordres de Luis Enrique, il peut jouer » a confié le chroniqueur ce dimanche soir.