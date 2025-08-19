Transfert de Rabiot : Coup de tonnerre, l'OM confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le sujet brûlant du moment à l'OM. Après le gros clash dans le vestiaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, dans la foulée de la défaite à Rennes vendredi soir, Roberto De Zerbi aurait pris la décision de se séparer du milieu de terrain français dont il juge l'investissement beaucoup moins important que la saison dernière. Et le club phocéen est sorti du silence.

C'est un clash qui aura probablement de très lourdes conséquences sur la saison de l'OM. Vendredi soir, alors que le club phocéen s'inclinait sur la pelouse du Stade Rennais pour son entrée en lice en Ligue 1, Adrien Rabiot a sérieusement invectivé Jonathan Rowe, lui reprochant notamment son manque d'implication sur le terrain. Et l'ailier anglais aurait notamment répliqué et mettant une gifle à l'ancien joueur du PSG.

De Zerbi ne veut plus de Rabiot ! Et les conséquences de cet accrochage pourraient donc être colossales puisque selon les informations de RTL, qui cite Véronique Rabiot, Roberto De Zerbi aurait fait savoir à son milieu de terrain qu'il ne comptait plus sur lui. Une énorme bombe qui a été confirmée dans la foulée par RMC Sport et L'EQUIPE. Officiellement, l'entraîneur de l'OM reprocherait à Adrien Rabiot son « manque d'investissement » par rapport à la saison dernière et aurait ainsi réclamé son transfert.