Transfert de Rabiot : Coup de tonnerre, l'OM confirme !

C'est le sujet brûlant du moment à l'OM. Après le gros clash dans le vestiaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, dans la foulée de la défaite à Rennes vendredi soir, Roberto De Zerbi aurait pris la décision de se séparer du milieu de terrain français dont il juge l'investissement beaucoup moins important que la saison dernière. Et le club phocéen est sorti du silence.
C'est un clash qui aura probablement de très lourdes conséquences sur la saison de l'OM. Vendredi soir, alors que le club phocéen s'inclinait sur la pelouse du Stade Rennais pour son entrée en lice en Ligue 1, Adrien Rabiot a sérieusement invectivé Jonathan Rowe, lui reprochant notamment son manque d'implication sur le terrain. Et l'ailier anglais aurait notamment répliqué et mettant une gifle à l'ancien joueur du PSG.
De Zerbi ne veut plus de Rabiot !
Et les conséquences de cet accrochage pourraient donc être colossales puisque selon les informations de RTL, qui cite Véronique Rabiot, Roberto De Zerbi aurait fait savoir à son milieu de terrain qu'il ne comptait plus sur lui. Une énorme bombe qui a été confirmée dans la foulée par RMC Sport et L'EQUIPE. Officiellement, l'entraîneur de l'OM reprocherait à Adrien Rabiot son « manque d'investissement » par rapport à la saison dernière et aurait ainsi réclamé son transfert.
«Aucune star n’est au-dessus de l’institution OM»
Fidèle à sa stratégie depuis plusieurs la direction de l'OM, incarnée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, soutient Roberto De Zerbi. Ainsi, Le Parisien a contacté le club ces dernières heures qui refuse de confirmer frontalement le départ d'Adrien Rabiot mais qui lâche un sacré indice, assurant « qu’aucun élément, y compris une star de l’équipe, n’est au-dessus de l’institution OM ». Difficile de ne pas y voir une confirmation de la situation de l'ancien joueur du PSG, qui semble plus que jamais sur le départ.
D'ailleurs, l'OM a confirmé auprès de L'EQUIPE qu'Adrien Rabiot était bien placé sur la liste des transferts avec effet immédiat. Une décision que le club présente comme collégiale puisqu'elle aurait été prise par le président Pablo Longoria, le directeur sportif Medhi Benatia et l'entraîneur Roberto De Zerbi. Une version qui contredit celle de Véronique Rabiot qui présentait le technicien italien comme unique responsable de la situation de son fils. Mais ce feuilleton ne fait que commencer.