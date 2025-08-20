De Zerbi - Rabiot : La trahison qui ne passe pas à l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot (30 ans) était perçu comme le profil idéal à l’OM tant sur le plan sportif qu’humain. C’est ce que les dirigeants de l’Olympique de Marseille assuraient en interview lors de leurs sorties médiatiques. Mais ces convictions ont été annulées brusquement par un violent coup de sang de Rabiot dans le vestiaire envers Jonathan Rowe. Résultat, exclusion du groupe et placement sur la liste des transferts. Roberto De Zerbi en garderait un goût amer… proche de la trahison.

Comme si une contre-performance sportive ne suffisait pas, le ciel est tombé sur la tête de l’OM dans le vestiaire après la défaite des hommes de Roberto De Zerbi contre le Stade Rennais vendredi dernier (1-0). En effet, particulièrement remonté par l’attitude de Jonathan Rowe et surtout un manque d’implication sur le terrain que lui avait déjà reproché Geronimo Rulli juste avant qu’il s’en mêle, Adrien Rabiot a vu rouge.

Rabiot craque et lance les hostilités en premier contre Rowe L’Équipe assure dans ses colonnes du jour ce mardi qu’Adrien Rabiot aurait donné le premier coup dans la bagarre qui l’a opposé à Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park où ça a dégénéré, provoquant notamment le malaise du jeune minot marseillais de 17 ans Darryl Bakola. Rabiot, au même titre que Rowe, a été initialement temporairement écarté du groupe avant d’en être définitivement viré mardi soir.