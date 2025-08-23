OM - Bagarre avec Rabiot : Le mensonge de Medhi Benatia ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi dernier, après la rencontre face à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Une altercation si violente qu’elle aurait choqué les joueurs de l’OM comme Medhi Benatia avait notamment pu l’expliquer. Mais le dirigeant olympien a-t-il vraiment dit la vérité à ce sujet ? Pas forcément visiblement…

Des dires des dirigeants de l’OM, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ça a été incroyablement violent. Une altercation à propos de laquelle Medhi Benatia, directeur du football à Marseille, avait même expliqué pour RMC : « Je voyais la tête des joueurs, ils étaient choqués. J'ai des agents qui m'ont rappelé depuis trois jours. Les joueurs, ils disent « on n'a jamais vu ça » ».

C’est le choc dans le vestiaire de l’OM ? Les joueurs de l’OM étaient-ils vraiment si choqués que cela après cette bagarre ? Ce samedi, L’Equipe apporte une autre version, contredisant ce qu’a pu dire Medhi Benatia. En effet, le quotidien sportif parle d’un vestiaire loin d’être abasourdi par ce qui est arrivé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. En revanche, les joueurs de l’OM seraient usés mentalement et étonnés de la sanction prononcée à l’encontre du Français, placé sur la liste des transferts.