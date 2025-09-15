PSG - «Casse-toi» : Transfert obligatoire pour Barcola !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, le PSG a bouclé le transfert de Bradley Barcola en provenance de l'OL pour environ 50M€. Un joli coup compte tenu de la dimension prise par l'ailier français qui réalise un gros début de saison. Cependant, lorsqu'il revient à Lyon, il est régulièrement insulté pour sa décision, mais Bertrand Latour assure qu'il n'avait pas le choix et qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir été transféré à Paris.

Comme Georges Mikautadze, Bradley Barcola avait été contraint de quitter l'OL en 2023 lorsque le PSG débarque avec un chèque de 50M€. Et pourtant, cela n'empêche pas l'ailier français de se faire insulter quand il revient à Lyon, ce que Bertrand Latour peine à comprendre.

Barcola au PSG, il n'avait pas le choix « Hormis au PSG, tous les joueurs sont vendables dès qu’il y a une offre intéressante. Cette transaction de Mikautadze dévoile le vrai visage des clubs. Souvent les supporters sont avec les clubs, mais pas avec les joueurs. Quand je vois que Barcola se fait insulter quand il revient à Lyon parce qu’il est parti dans un club qui est objectivement meilleur », explique le journaliste sur le plateau du Canal Football Club avant de poursuivre.