Mercato - PSG : Luis Enrique dit non à Bradley Barcola !

Recruté en 2023 pour environ 50M€, Bradley Barcola est un joueur très apprécié par Luis Enrique qui avait réclamé son transfert. Par conséquent, il n’est pas surprenant d’apprendre que l’entraîneur du PSG s’est fermement opposé au départ de l’ailier français cet été alors que plusieurs grands clubs européens ont été de le recruter durant le précédent mercato.

Un peu moins en vue après le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia et l'éclosion de Désiré Doué, Bradley Barcola a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. A commencer par le Bayern Munich qui a avait fait sa priorité avant de recruter Luis Diaz. Liverpool s'est également manifesté en fin de mercato. Mais comme l'explique le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, Luis Enrique n'a pas voulu entendre parler du départ d'un joueur dont il avait réclamé le transfert au PSG.

Luis Enrique refuse le départ de Barcola « Des discussions vont commencer. Comme pour tous les joueurs à qui il reste trois ans de contrat et qui ont déjà fait deux ans au club, il y a une possibilité de prolonger. En tout cas, il y a un contrat qui va lui être proposé, comme c'était le cas pour Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes la saison passée. Maintenant, ce contrat-là n'est pas signé », prévient-il au micro de l'After Paris, le podcast de RMC, avant de rappeler que Luis Enrique s'est opposé au départ de son ailier.