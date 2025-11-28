Un attaquant transféré au PSG : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé par Luis Enrique qui préfère des profils différents pour occuper le poste de numéro 9 du PSG, Gonçalo Ramos est désormais un supersub à Paris. Un statut qui pourrait toutefois rapidement l'agacer puisqu'au Portugal, on laisse entendre qu'un départ du PSG pourrait bien arranger ses affaires.

Recruté pour 80M€, bonus compris, en provenance de Benfica en 2023, Gonçalo Ramos n'a pourtant pas le profil du numéro 9 qu'apprécie Luis Enrique. L'entraîneur du PSG aime les avant-centres mobiles, c'est la raison pour laquelle il a utilisé Ousmane Dembélé dans ce rôle avec brio. Par conséquent, le buteur portugais n'a plus qu'un rôle de supersub au PSG, ce qui ouvre la porte à un transfert dans les prochaines mois. Nélson Feiteirona, journaliste d'A Bola, ouvre d'ailleurs la porte à cette issue.

Gonçalo Ramos, une situation compliquée « À mon avis, oui. Gonçalo Ramos peut apporter beaucoup plus si le plan de jeu de l’équipe est différent et s’il joue davantage pour lui. Ce qu’il fera lors de la Coupe du Monde peut également aider à définir l’avenir », assure-t-il auprès de Foot Mercato.