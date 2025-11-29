Un crack à l’OM : La décision que personne n’a vue venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a connu sa toute première titularisation en professionnel mardi face à Newcastle (2-1) en Ligue des champions, Darryl Bakola n’aura pas l’occasion d'enchaîner ce samedi en Ligue 1 face à Toulouse. Le milieu de terrain âgé de 17 ans fait les frais du retour de Nayef Aguerd dans le groupe et n’a pas été convoqué pour cette rencontre.

Comme l’avait annoncé Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, Nayef Aguerd est bien de retour ce samedi pour la réception de Toulouse. Le défenseur âgé de 29 ans figure dans le groupe convoqué par l’OM pour cette rencontre, contrairement à Darryl Bakola.

Bakola absent du groupe de l’OM Le milieu de terrain âgé de 17 ans, titularisé pour la première fois par Roberto De Zerbi mardi contre Newcastle (2-1) en Ligue des champions, n’est pas dans le groupe dévoilé par l’OM ce samedi matin. Darryl Bakola fait vraisemblablement les frais du retour de Nayef Aguerd et n’a pas été retenu par son entraîneur pour affronter Toulouse.