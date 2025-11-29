Officiel : L'OM annonce un renfort !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme indiqué par Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, Nayef Aguerd va faire son retour ce samedi soir à l’occasion de la réception de Toulouse. Victime d’une pubalgie et absent depuis le 8 novembre dernier face à Brest (3-0), le défenseur âgé de 29 ans est dans le groupe convoqué par l’OM pour cette rencontre.

Après son succès face à Newcastle (2-1) mardi en Ligue des champions, l’OM peut enchaîner une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues ce samedi lors de la réception de Toulouse. Et cette-fois, Roberto De Zerbi pourra compter sur Nayef Aguerd, absent depuis trois semaines.

Aguerd dans le groupe de l’OM… « Aguerd devrait revenir et c'est tout mais c'est déjà une grande nouvelle. J'ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup », a déclaré l’entraîneur de l’OM vendredi en conférence de presse. Une bonne nouvelle confirmée ce samedi matin, Nayef Aguerd figurant bel et bien dans le groupe convoqué par Roberto De Zerbi contre Toulouse.