Aubameyang remplacé, l’OM a tranché !

Très utilisé ces dernières semaines, lui qui a enchaîné une sixième titularisation consécutive toutes compétitions confondues avec l’OM mardi face à Newcastle (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang devrait avoir l’opportunité de souffler ce samedi lors de la réception de Toulouse. C’est Robinio Vaz que Roberto De Zerbi pourrait titulariser au poste d’avant-centre.
Victime d’une pubalgie et absent depuis la réception de Brest (3-0) le 8 novembre dernier, Nayef Aguerd devrait être de retour ce samedi pour celle de Toulouse. « Aguerd devrait revenir et c’est tout mais c’est déjà une grande nouvelle », a indiqué Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.
Aguerd titulaire contre Toulouse
D’après L’Équipe, l’international marocain pourrait même être titulaire à la place de Leonardo Balerdi, aux côtés de Benjamin Pavard. L’entraîneur de l’OM devrait en revanche profiter de cette rencontre pour faire souffler Pierre-Emerick Aubameyang, beaucoup mis à contribution ces dernières semaines.
Aubameyang remplacé par Vaz
L’attaquant âgé de 36 ans devrait être remplacé par Robinio Vaz ce samedi contre Toulouse. Auteur de 4 réalisations en Ligue 1 cette saison, ce serait la quatrième titularisation pour le jeune buteur de l’OM, après celle face à Metz (0-3), Lens (2-1) et Auxerre (0-1). La Provence indique également que Pierre-Emerick Aubameyang devrait être laissé au repos, en tout cas au coup d’envoi de la rencontre.