Aubameyang remplacé, l’OM a tranché !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très utilisé ces dernières semaines, lui qui a enchaîné une sixième titularisation consécutive toutes compétitions confondues avec l’OM mardi face à Newcastle (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang devrait avoir l’opportunité de souffler ce samedi lors de la réception de Toulouse. C’est Robinio Vaz que Roberto De Zerbi pourrait titulariser au poste d’avant-centre.

Victime d’une pubalgie et absent depuis la réception de Brest (3-0) le 8 novembre dernier, Nayef Aguerd devrait être de retour ce samedi pour celle de Toulouse. « Aguerd devrait revenir et c’est tout mais c’est déjà une grande nouvelle », a indiqué Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.

Aguerd titulaire contre Toulouse D’après L’Équipe, l’international marocain pourrait même être titulaire à la place de Leonardo Balerdi, aux côtés de Benjamin Pavard. L’entraîneur de l’OM devrait en revanche profiter de cette rencontre pour faire souffler Pierre-Emerick Aubameyang, beaucoup mis à contribution ces dernières semaines.