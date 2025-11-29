Nouveau joueur à l’OM : Le clash provoqué avec son entourage !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur des U19 de 2023 à 2025, Christian Bracconi a bien connu Darryl Bakola, qui a honoré sa première titularisation avec les professionnels mardi dernier face à Newcastle en Ligue des champions. À l’époque, le technicien l’a fait jouer à différentes positions, notamment avant-centre, ce qui n’avait pas été très bien accueilli par l’entourage du joueur.

Passé par le Racing Club de France et le Red Star après avoir fait ses débuts au Asnières FC, Darryl Bakola est arrivé à l’OM à l’été 2022. L’année suivante, il a intégré les U19 de Marseille, alors entraînés par Christian Bracconi, dont l’utilisation qu’il en avait n’a pas toujours plu à son entourage.

« On l’a fait jouer partout, pas mal avant-centre, ce qui a fait grincer des dents » « On l’a fait jouer partout, pas mal avant-centre, ce qui a fait grincer des dents (dans son entourage, ndlr). C’est un garçon souriant qui ne se met pas la pression, ni à l’entraînement ni en match », a confié Christian Bracconi, entraîneur de Darryl Bakola entre 2023 et 2025, à La Provence.