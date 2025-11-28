Nouveau phénomène : L'OM annonce une surprise !

Amadou Diawara

Du haut de ses 17 ans, Darryl Bakola fait déjà le bonheur de l'OM. En effet, le crack marseillais réalise des performances encourageantes lorsque Roberto De Zerbi fait appel à lui. D'ailleurs, le coach de l'OM lui promet un brillant avenir, même s'il ne sait pas encore à quel poste il évoluera lors de sa vingtaine.

OM : De Zerbi est dans le flou avec Bakola Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a fait l'éloge de Darryl Bakola. Dans le même temps, le technicien de l'OM a avoué qu'il était impossible de savoir à quel poste son numéro 50 allait jouer dans cinq ans.