Mbappé - PSG : Le coup de maître de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2024, le PSG a perdu le joueur le plus important de son équipe à l’époque : Kylian Mbappé. Luis Enrique ne se voulait toutefois pas inquiet. Le coach espagnol prônait la menace multiple, indiquant qu’il préférait avoir plusieurs buteurs potentiels plutôt qu’un seul serial-buteur. Et son plan se déroule à merveille chez les Rouge-et-Bleu.

À l’été 2024, le PSG a perdu le joueur le plus important de son effectif à l’époque. Le club de la capitale voyait Kylian Mbappé partir libre pour signer au Real Madrid. Mais Luis Enrique ne s’inquiétait pas de la situation, au contraire. Le coach espagnol estimait que cela permettrait à son équipe de passer dans une nouvelle dimension. Le technicien prônait notamment la menace multiple.

Luis Enrique a tout changé après le départ de Mbappé Comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique considérait qu’il valait mieux avoir quatre joueurs à 12 buts plutôt qu’un seul à 50 réalisations. Cette théorie, l’entraîneur du PSG n’avait pas manqué de l’exposer après le départ de Kylian Mbappé. Et la répartition actuelle des buteurs conforte le technicien de 55 ans dans sa logique. Le plan s’était déroulé à merveille la saison passée, et part sur les mêmes bases sur cet exercice 2025-2026.