OM - Greenwood dans une nouvelle équipe : C'est validé !

Depuis que l'OM a affronté Newcastle en Ligue des champions, le nom de Mason Greenwood refait parler en Angleterre où il est pourtant persona non grata. Mais les mentalités commenceraient à changer puisque l'ancien international anglais Troy Deeney ouvre la porte au retour du numéro 10 de l'OM en sélection.
Banni en Angleterre, Mason Greenwood refait parler de lui dans son pays d'origine alors qu'il brille à l'OM. Cependant, un retour en sélection n'est pas d'actualité compte tenues des accusations de violence conjugale et de tentative de viol qui pèsent sur le numéro 10 marseillais. Et pourtant, l'ancien attaquant anglais Troy Deeney ouvre la porte à un retour de Mason Greenwood en Angleterre.
Deeney veut donner une seconde chance à Greenwood
« En réalité, il ne doit aucune explication aux supporters de football. C'est à ses amis et à sa famille qu'il doit faire ses preuves. Mais s'il souhaite revenir en équipe d'Angleterre, il doit s'exprimer publiquement, prouver qu'il est digne de porter le maillot anglais et montrer qu'on peut lui faire confiance. Rétablir la confiance est la seule façon d'y parvenir, mais c'est une tâche extrêmement difficile. Il serait très éprouvant pour Greenwood lui-même d'avoir à faire face à un examen aussi minutieux et justifié. C'est la seule façon pour l'Angleterre et la FA d'autoriser Greenwood, qui n'a disputé qu'un seul match international, à revenir dans l'équipe des Three Lions », écrit-il dans un édito pour The Sun avant de poursuivre.
«Au vu de l'effectif actuel de l'Angleterre, il résoudrait un certain nombre de problèmes»
« Si Greenwood est capable d'affronter cette situation et de la surmonter, il mérite une seconde chance avec l'Angleterre. S'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière, cela créerait un dangereux précédent. Cela reviendrait à dire que toute erreur dans votre vie personnelle vous exclut définitivement. Quant à savoir s'il souhaite cette chance, c'est une autre question. S'il était un joueur moyen, il n'y aurait pas lieu de débattre. Mais il est phénoménal, ce qui peut poser un problème à l'Angleterre. Au vu de l'effectif actuel de l'Angleterre, il résoudrait un certain nombre de problèmes pour Thomas Tuchel », ajoute Troy Deeney.