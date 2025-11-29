OM - Greenwood dans une nouvelle équipe : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que l'OM a affronté Newcastle en Ligue des champions, le nom de Mason Greenwood refait parler en Angleterre où il est pourtant persona non grata. Mais les mentalités commenceraient à changer puisque l'ancien international anglais Troy Deeney ouvre la porte au retour du numéro 10 de l'OM en sélection.

Banni en Angleterre, Mason Greenwood refait parler de lui dans son pays d'origine alors qu'il brille à l'OM. Cependant, un retour en sélection n'est pas d'actualité compte tenues des accusations de violence conjugale et de tentative de viol qui pèsent sur le numéro 10 marseillais. Et pourtant, l'ancien attaquant anglais Troy Deeney ouvre la porte à un retour de Mason Greenwood en Angleterre.

Deeney veut donner une seconde chance à Greenwood « En réalité, il ne doit aucune explication aux supporters de football. C'est à ses amis et à sa famille qu'il doit faire ses preuves. Mais s'il souhaite revenir en équipe d'Angleterre, il doit s'exprimer publiquement, prouver qu'il est digne de porter le maillot anglais et montrer qu'on peut lui faire confiance. Rétablir la confiance est la seule façon d'y parvenir, mais c'est une tâche extrêmement difficile. Il serait très éprouvant pour Greenwood lui-même d'avoir à faire face à un examen aussi minutieux et justifié. C'est la seule façon pour l'Angleterre et la FA d'autoriser Greenwood, qui n'a disputé qu'un seul match international, à revenir dans l'équipe des Three Lions », écrit-il dans un édito pour The Sun avant de poursuivre.