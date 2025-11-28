OM - Mason Greenwood : Roberto De Zerbi abandonne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour affronter Newcastle mardi soir, Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde en alignant d'entrée le jeune Darryl Bakola en position de numéro 10. Interrogé sur ce choix, l'entraîneur de l'OM explique qu'il avait longuement hésité à positionner Mason Greenwood derrière Pierre-Emerick Aubameyang avant d'abandonner cette idée.

Mardi soir pour le match décisif contre Newcastle en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a décidé de tenter un gros coup en alignant Darryl Bakola au coup d'envoi. Un choix qui a porté ses fruits et sur lequel l'entraîneur de l'OM est revenu, révélant notamment qu'avant d'aligner son jeune joueur, il avait pensé à positionner Mason Greenwood en numéro 10. Une idée qu'il a finalement abandonnée.

De Zerbi a pensé à mettre Greenwood en 10... « Je n'ai pas dormi pendant deux nuits avant Newcastle quand on m'a dit qu'Aguerd ne pouvait pas jouer. Je pensais soit à Gomes, O'Riley, Nadir, Mason en 10... Parfois, on cherche la situation la plus difficile mais on laisse la solution la plus facile et j'ai choisi la plus simple », raconte-t-il dans un premier temps lors de son passage en conférence de presse, avant de poursuivre.