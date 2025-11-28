OM - Mason Greenwood : Roberto De Zerbi abandonne !

Pour affronter Newcastle mardi soir, Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde en alignant d'entrée le jeune Darryl Bakola en position de numéro 10. Interrogé sur ce choix, l'entraîneur de l'OM explique qu'il avait longuement hésité à positionner Mason Greenwood derrière Pierre-Emerick Aubameyang avant d'abandonner cette idée.
Mardi soir pour le match décisif contre Newcastle en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a décidé de tenter un gros coup en alignant Darryl Bakola au coup d'envoi. Un choix qui a porté ses fruits et sur lequel l'entraîneur de l'OM est revenu, révélant notamment qu'avant d'aligner son jeune joueur, il avait pensé à positionner Mason Greenwood en numéro 10. Une idée qu'il a finalement abandonnée.
De Zerbi a pensé à mettre Greenwood en 10...
« Je n'ai pas dormi pendant deux nuits avant Newcastle quand on m'a dit qu'Aguerd ne pouvait pas jouer. Je pensais soit à Gomes, O'Riley, Nadir, Mason en 10... Parfois, on cherche la situation la plus difficile mais on laisse la solution la plus facile et j'ai choisi la plus simple », raconte-t-il dans un premier temps lors de son passage en conférence de presse, avant de poursuivre.
... mais il a abandonné pour Bakola
« Bakola s'améliore et méritait de jouer. Qu'il ait 17, 18 ou 42 ans, s'il me donne des garanties mentales, c'est le problème de l'entraîneur. Soit il repousse à chaque fois, soit il le lance sur le terrain J'ai revu l'entraînement de Bakola de samedi matin et j'ai pensé que ça pouvait être le bon match pour lui. Mais je ne l'aurais pas fait jouer si on n'avait pas joué au Vélodrome. Ce stade aide les jeunes », ajoute Roberto De Zerbi.