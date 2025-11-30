Surprise, le remplaçant d'Harry Kane est annoncé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ne soit plus en odeur de sainteté en Angleterre, Mason Greenwood est espéré par Troy Deeney en sélection. L'ancien attaquant anglais voit même le numéro 10 de l'OM comme une solution parfaite afin d'anticiper une éventuelle absence d'Harry Kane.

Deeney imagine Greenwood pour compenser les absences de Kane « S'il était un joueur moyen, il n'y aurait pas lieu de débattre. Mais il est phénoménal, ce qui peut poser un problème à l'Angleterre. Au vu de l'effectif actuel de l'Angleterre, il résoudrait un certain nombre de problèmes pour Thomas Tuchel », écrit-il dans un édito pour The Sun, avant de poursuivre.