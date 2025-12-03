Séparation à l’OM : Benatia lâche ses vérités sur la mère de Rabiot !

Medhi Benatia a offert deux heures d’interview à l’After Foot mardi soir. Présent dans les locaux de RMC, le directeur du football de l’OM a entre autres livré son ressenti sur la tournure des évènements prise par l’affaire Adrien Rabiot dans les derniers moments du mercato après la bagarre entre le joueur français et Jonathan Rowe.
Cela n’était pas censé durer qu’une pige, mais l’issue ne pouvait pas être autrement au vu de la tournure des évènements un soir d’août. Le 15, plus précisément, avec le lever de rideau de la saison 2025/2026 de Ligue 1. Après la défaite de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), les esprits s’échauffaient dans le vestiaire géré par Roberto De Zerbi et une bagarre éclatait entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.
«C’est difficile de faire machine arrière»
Un écart de comportement qui a été fatal aux deux hommes, finalement transférés à l’AC Milan ainsi qu’à Bologne en ce qui concerne l’attaquant anglais. Présent sur le plateau de l’After Foot mardi, Medhi Benatia a dit toute la vérité, rien que la vérité sur la fin de l’histoire avec Rabiot. « La vérité sur l’affaire Rabiot je pense qu’on l’a tous. Après, chacun a envie de se mettre de son côté. Adrien en a beaucoup parlé, malgré tout ce qui s’est passé, je lui veux toujours du bien ça ne va pas changer. On a dû prendre des décisions parce qu’il y a eu des choses qui sont sorties du contexte. Une fois que c’est sorti comme ça dans la presse, c’est difficile de faire machine arrière ».
«Si tu parles à un agent, crois-moi qu’il va recevoir un coup de fil et une explication parce que pour le coup c’est irrespectueux»
Pour ce qui est des propos tenus par Véronique Rabiot, mère et représentante de l’international français de 30 ans, le directeur du football de l’OM ne lui en tient pas particulièrement rigueur au vu de son statut spécial non pas d’agent, mais de mère. « Les déclarations de la mère de Rabiot ? Quand tu fais face à ça, soit tu parles à un agent que tu payes et s’il parle comme ça, crois-moi qu’il va recevoir un coup de fil et une explication parce que pour le coup c’est irrespectueux. Mais quand tu parles à une maman, les gens l’ont beaucoup critiqué, mais la vérité c’est que la mère de Rabiot ne prend pas d’argent. Il y a eu un comportement déplacé, on l’a expliqué, on a sévi et derrière il y a eu tout le bordel. Et puis c’était terminé ». Tout s’est terminé à ce moment-là pour rebâtir un projet autour d’autres éléments.