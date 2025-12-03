Séparation à l’OM : Benatia lâche ses vérités sur la mère de Rabiot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Medhi Benatia a offert deux heures d’interview à l’After Foot mardi soir. Présent dans les locaux de RMC, le directeur du football de l’OM a entre autres livré son ressenti sur la tournure des évènements prise par l’affaire Adrien Rabiot dans les derniers moments du mercato après la bagarre entre le joueur français et Jonathan Rowe.

Cela n’était pas censé durer qu’une pige, mais l’issue ne pouvait pas être autrement au vu de la tournure des évènements un soir d’août. Le 15, plus précisément, avec le lever de rideau de la saison 2025/2026 de Ligue 1. Après la défaite de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), les esprits s’échauffaient dans le vestiaire géré par Roberto De Zerbi et une bagarre éclatait entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

«C’est difficile de faire machine arrière» Un écart de comportement qui a été fatal aux deux hommes, finalement transférés à l’AC Milan ainsi qu’à Bologne en ce qui concerne l’attaquant anglais. Présent sur le plateau de l’After Foot mardi, Medhi Benatia a dit toute la vérité, rien que la vérité sur la fin de l’histoire avec Rabiot. « La vérité sur l’affaire Rabiot je pense qu’on l’a tous. Après, chacun a envie de se mettre de son côté. Adrien en a beaucoup parlé, malgré tout ce qui s’est passé, je lui veux toujours du bien ça ne va pas changer. On a dû prendre des décisions parce qu’il y a eu des choses qui sont sorties du contexte. Une fois que c’est sorti comme ça dans la presse, c’est difficile de faire machine arrière ».