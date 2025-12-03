PSG-OM : Daniel Riolo annonce la fin !

Amadou Diawara

Supporter du PSG depuis de nombreuses années, Daniel Riolo jouait grandement le jeu de la rivalité avec l'OM il y a quelques années. Mais aujourd'hui, le journaliste français est beaucoup moins attaché au club de la capitale. Ainsi, Daniel Riolo ne se réjouit plus du tout des maux marseillais.

Ce mercredi, Daniel Riolo a accordé un entretien à So Foot. L'occasion de pouvoir évoquer son statut de supporter du PSG. Comme l'a affirmé Daniel Riolo, il est de moins en moins fan du club de la capitale, et ne ressent plus du tout la rivalité avec l'OM.

«Je suis beaucoup moins supporter du PSG qu’avant» « Quand l’OM ne marche pas trop mal, j’ai parfois l’impression à L’After que tu surjoues ton enthousiasme comme pour prouver ton impartialité de supporter du PSG… Non, je ne crois pas. Parce que je suis beaucoup moins supporter du PSG qu’avant. Par rapport à certaines choses qui se sont passées récemment… En fait, je me suis détaché il y a quand même une dizaine d’années de cette rivalité. Je suis quand même vieux, maintenant. Je trouve ridicule que le type, passé 50 ans, et parce qu’il est supporter du PSG, souhaite que l’OM perde ou inversement. Allez, ça va, les gars ! Mais bon, c’est peut-être un truc de vieux. Même mon fils, il s’en fout de l’OM. Alors que moi, j’ai grandi avec ça, j’étais à bloc là-dessus, j’étais dans le clubisme à 1000 %. Lui, comme la nouvelle génération, l’OM, il s’en fout. "Nous aussi, on a une Ligue des champions maintenant"… », a confié Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.