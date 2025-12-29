«Je vais tout arrêter», l’annonce choc de Zidane avec son épouse !

Après avoir pris une première fois sa retraite internationale en 2004, Zinedine Zidane avait rapidement ressenti un gros manque. Et l'ancien meneur de jeu raconte qu'après être parti en vacances avec son épouse, il aurait sérieusement songé à tout plaquer et à un mettre un terme définitif à sa carrière, même en club.
Et si Zinedine Zidane avait tout envoyé valser dès 2004 pour sa fin de carrière ? C'est une hypothèse qui semble avoir été très sérieusement envisagée par l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, lui qui avait décidé une première fois de prendre sa retraite internationale après l'Euro 2004. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zidane a lâché une petite bombe en dévoilant qu'il avait songé à tout plaquer cette année-là après être parti en vacances avec son épouse.
« À deux doigts de tout arrêter. Tout »
« En fait, en 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. Tout. Même le Real Madrid ? Tout. À 32 ans. Mais ça n’a duré qu’une seconde dans ma tête », confie Zinedine Zidane. Finalement, plutôt que de mettre un terme à sa carrière, il a réalisé qu'il fallait qu'il reprenne son aventure avec l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2006.
« Il faut que je revienne en sélection ! »
« À la première trêve internationale. Je pars pendant les quelques jours de break avec ma femme et mes enfants en vacances. Je profite d’eux. C’est top. Mais je reviens et mon premier truc est de me dire : il me manque quelque chose. Il fallait que je revienne en équipe de France. Ça a duré une seconde de me dire, je vais tout arrêter, et ça a duré trois jours de me dire, il faut que je revienne en sélection ! », précise Zinedine Zidane sur cette décision qui a donc été mûrement réfléchie.