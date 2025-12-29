«Je vais tout arrêter», l’annonce choc de Zidane avec son épouse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir pris une première fois sa retraite internationale en 2004, Zinedine Zidane avait rapidement ressenti un gros manque. Et l'ancien meneur de jeu raconte qu'après être parti en vacances avec son épouse, il aurait sérieusement songé à tout plaquer et à un mettre un terme définitif à sa carrière, même en club.

Et si Zinedine Zidane avait tout envoyé valser dès 2004 pour sa fin de carrière ? C'est une hypothèse qui semble avoir été très sérieusement envisagée par l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, lui qui avait décidé une première fois de prendre sa retraite internationale après l'Euro 2004. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zidane a lâché une petite bombe en dévoilant qu'il avait songé à tout plaquer cette année-là après être parti en vacances avec son épouse.

« À deux doigts de tout arrêter. Tout » « En fait, en 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. Tout. Même le Real Madrid ? Tout. À 32 ans. Mais ça n’a duré qu’une seconde dans ma tête », confie Zinedine Zidane. Finalement, plutôt que de mettre un terme à sa carrière, il a réalisé qu'il fallait qu'il reprenne son aventure avec l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2006.