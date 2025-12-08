Mbappé avec Zidane, le rendez-vous que personne n’a vu venir !

Le Real Madrid s’est incliné face au Celta Vigo au cours de son retour au Santiago Bernabeu après plusieurs semaines de représentations à l’extérieur. De quoi causer la colère des dirigeants merengue, prêts à se séparer de Xabi Alonso en cas de nouvelle déconvenue face à Manchester City. Zinedine Zidane et Jürgen Klopp seraient en lice pour prendre la suite selon la presse espagnole.
Le retour du Real Madrid au Santiago Bernabeu après un mois de voyages aux quatre coins de l’Espagne en Liga ainsi qu’à Liverpool et à Athenès en Ligue des champions n’a pas eu le dénouement escompté. Face à leurs socios merengue, les joueurs de la Casa Blanca se sont inclinés contre le Celta Vigo après avoir écopé de trois cartons rouges notamment (0-2).
Manchester City, l’ultimatum pour Xabi Alonso ?
Alors que le Real Madrid n’avait remporté qu’un seul match sur les quatre dernières sorties en championnat avant la réception du Celta Vigo dimanche. Dans la nuit, les hauts représentants du Real Madrid se seraient réunis selon les informations d’El Mundo afin de trancher quant à la suite des opérations avec Xabi Alonso. Manchester City serait le match de la « dernière chance » pour l’entraîneur espagnol. En cas de contre-performance, le Real Madrid dirait stop.
Mbappé retrouve Zidane avant l’équipe de France ?
Qui pour éventuellement remplacer Xabi Alonso à la tête de l’effectif du Real Madrid ? Alors que les relations entre le coach et le vestiaire seraient irréparables d’après El Mundo. Si bien que les décideurs merengue auraient déjà cochés deux noms pour le remplacer : Zinedine Zidane et Jürgen Klopp. Reste à savoir si, avant l’équipe de France après la Coupe du monde, la légende du Real Madrid reviendra à la Casa Blanca pour à nouveau aider le club comme lors de son retour en mars 2019.