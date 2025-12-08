Kylian Mbappé : C’est fini avec le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et le Santiago Bernabeu, le courant passait si bien en ce début de saison que l’équipe de Xabi Alonso avait réalisé un sans faute. Huit succès en autant de matchs. Après un mois de voyages en Liga et Ligue des champions, les Madrilènes ont chuté à domicile dimanche contre le Celta Vigo. La fin d’une impressionnante série pour Mbappé et sa bande.

Le Real Madrid avait pourtant retrouvé le goût de la victoire mercredi dernier au Pays Basque en corrigeant l’Athletic Bilbao (3-0) avec un doublé de Kylian Mbappé et une passe décisive du Français pour son compatriote Eduardo Camavinga. Après un mois de voyages en Liga au Rayo Vallecano, à Elche, à Gérone et Bilbao, les hommes de Xabi Alonso ont retrouvé le Santiago Bernabeu dimanche soir pour la réception du Celta Vigo.

Mbappé et le Real Madrid tombent pour la première fois au Bernabeu Rien ne s’est passé comme prévu ou attendu pour le Real Madrid. Dans la première demi-heure, Eder Militao s’est blessé. S’en sont suivis un but du Celta Vigo avant l’exclusion de Fran Garcia puis celles d’Endrick et d’Alvaro Carreras avant la deuxième réalisation de Willot Swedberg qui a scellé la victoire de Vigo.