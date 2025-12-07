Kylian Mbappé : L’énorme coup raté par l’OM sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme pour Kylian Mbappé, qu’il est allé chercher à l’AS Monaco, Luis Ferrer croit beaucoup en Saïmon Bouabré. L’ancien directeur sportif adjoint du PSG, aujourd’hui agent de joueur, gère les intérêts du milieu offensif âgé de 19 ans, qui l’été dernier a choisi de s’engager avec le Neom FC, en Arabie Saoudite, alors que l’OM lui a fait une proposition.

Invité dans l’émission En Off avec le journaliste Sacha Tavolieri, Luis Ferrer, ancien directeur sportif adjoint du PSG, est revenu sur le dossier Saïmon Bouabré. Formé à l’AS Monaco, le milieu offensif âgé de 19 ans a fait le choix de partir en Arabie Saoudite l’été dernier, au Neom FC. « Saïmon Bouabré, pour moi, c’est une pépite. Comme quand je savais que Kylian Mbappé allait être quelque chose de top, je dis la même chose pour Saïmon Bouabré », a déclaré Luis Ferrer, un des grands artisans du transfert de l’international français à Paris en 2017.

« La décision est prise par la famille » Désormais agent de joueurs, il a confirmé que l’OM et le Paris FC étaient également intéressés, mais c’est la famille de Saïmon Bouabré qui a préféré partir en Arabie Saoudite : « J’ai travaillé sur une proposition de Marseille et du Paris FC. Pour moi, c’était hors de question d’aller plus loin avec Neom. Le travail que je fais, ce n’est pas pour moi ou pour ma poche, c’est pour la famille et le projet sportif. La décision est prise par la famille. J’amène les deux propositions, au moment où ils choisissent d’aller à Neom, ils n'avaient même pas vu la proposition économique. On a fait un entretien avec l’entraîneur Christophe Galtier et c’est ce projet qui a pris : de jouer tous les matchs. Et aujourd’hui, Saïmon joue tous les matchs. »