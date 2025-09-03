Arabie Saoudite : La promesse qui a plombé l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Saïmon Bouabré a finalement fait le choix de rejoindre le Neom FC. Comme il l’a expliqué, l’international Espoirs français n’avait pas assez de temps de jeu à l’AS Monaco, raison pour laquelle il souhaitait partir, et c’est Christophe Galtier, entraîneur du club saoudien, qui lui a garanti le plus de minutes.

Convoqué par Gérald Baticle en équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale, Saïmon Bouabré est revenu sur son choix de quitter l’AS Monaco pour partir en Arabie Saoudite cet été, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 10M€. Alors que l’OM faisait partie de ses prétendants, le milieu offensif âgé de 19 ans voulait avant tout du temps de jeu et c’est Christophe Galtier, entraîneur du Neom FC, qui lui en a garanti le plus.

« Christophe Galtier est celui qui m’a garanti le plus grand nombre de minutes » « C’est plutôt le temps de jeu que je cherchais à ce moment-là, dans un autre club. Et Christophe Galtier est celui qui m’a garanti le plus grand nombre de minutes. Les échanges avec lui se sont très bien passés. C’était fluide et convaincant. À Monaco, je n’avais pas énormément de temps de jeu, donc c’est ça que je cherchais. Et Christophe Galtier est venu en me disant: ‘Tu vas jouer’. C’est ce que je cherchais. Peu importe le championnat en vrai, sans abuser, mais peu importe... », a expliqué Saïmon Bouabré au micro de RMC Sport.