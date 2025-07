Mercato - OM : Feu vert pour l’Arabie Saoudite !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Intéressé par le jeune talent Saïmon Bouabré, l’OM va être devancé par l’Arabie Saoudite. Neom FC a trouvé un accord avec l’AS Monaco pour le milieu offensif âgé de 19 ans, estimé à 12M€ bonus compris. Le joueur a décidé de s’engager avec le club saoudien et va signer un contrat de cinq ans.

Comme indiqué par le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins , l’ OM a contacté l’ AS Monaco dans l’optique de s’attacher les services de Saïmon Bouabré . Un joueur passé par le Sporting Club Air Bel et qui connait donc déjà Marseille, mais qui devrait finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Neom FC est tombé d’accord avec l’AS Monaco

En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Neom FC a trouvé un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Saïmon Bouabré. Une opération estimée à 10M€, plus 2M€ de bonus et une clause de revente pour le club de la Principauté, où le milieu offensif âgé de 19 ans n’a plus qu’un an de contrat.