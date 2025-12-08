PSG - Transfert à 50M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG semble déjà préparer le recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale explorerait plusieurs pistes, et garderait notamment un œil sur Marcus Rashford. Le FC Barcelone aurait quelques doutes quant au fait de lever son option d’achat ou non. Et la tendance semble se confirmer.

Si le PSG a quelques idées de recrutement en tête pour cet hiver, le club de la capitale préparerait également quelques coups pour l’été prochain. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, comme ceux d’Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano ou encore Julian Alvarez. Mais récemment, les Rouge-et-Bleu auraient sorti un vieux dossier du tiroir.

Le PSG garde un oeil sur Rashford D’après la presse étrangère, le PSG serait toujours intéressé par les services de Marcus Rashford. L’international anglais revit depuis le début de saison. Les champions d’Europe 2025 penseraient même à investir 50M€ sur le joueur de 28 ans. Mais le FC Barcelone ne serait pas encore certain de conserver l’attaquant prêté par Manchester United à l’issue de la saison.