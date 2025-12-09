«Il a perdu les pédales» : Kylian Mbappé évite une catastrophe !

Axel Cornic

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise d’excellentes prestations à titre individuel. C’est beaucoup moins le cas de son équipe, qui a perdu le titre en Liga la saison dernière et qui n’est pas au meilleur de sa forme en ce moment, avec notamment la défaite à domicile face au Celta Vigo ce dimanche (0-2).

Ça ne va pas au mieux pour Xabi Alonso. Révélation lors de son passage au Bayer Leverkusen, le technicien espagnol rencontre des grosses difficultés au Real Madrid, où il a succédé à Carlo Ancelotti. Arrivé cet été, son départ est déjà annoncé par la presse espagnole, avec les derniers résultats qui n’ont fait que relancer les débats.

« Il doit encore sa peau à Mbappé qui marche sur l'eau » Ce n’est pas seulement le cas en Espagne, puisque même en France on s’interroge sur l’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. « Son équipe ne progresse pas. C'est d'un ennui terrible, il doit encore sa peau à Mbappé qui marche sur l'eau » a déclaré Christophe Dugarry, sur RMC.