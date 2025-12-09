«Il a perdu les pédales» : Kylian Mbappé évite une catastrophe !

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise d’excellentes prestations à titre individuel. C’est beaucoup moins le cas de son équipe, qui a perdu le titre en Liga la saison dernière et qui n’est pas au meilleur de sa forme en ce moment, avec notamment la défaite à domicile face au Celta Vigo ce dimanche (0-2).
Ça ne va pas au mieux pour Xabi Alonso. Révélation lors de son passage au Bayer Leverkusen, le technicien espagnol rencontre des grosses difficultés au Real Madrid, où il a succédé à Carlo Ancelotti. Arrivé cet été, son départ est déjà annoncé par la presse espagnole, avec les derniers résultats qui n’ont fait que relancer les débats.
« Il doit encore sa peau à Mbappé qui marche sur l'eau »
Ce n’est pas seulement le cas en Espagne, puisque même en France on s’interroge sur l’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. « Son équipe ne progresse pas. C'est d'un ennui terrible, il doit encore sa peau à Mbappé qui marche sur l'eau » a déclaré Christophe Dugarry, sur RMC.
« Il y a trop de conflits dans le vestiaire »
« Il a perdu les pédales à tous les niveaux et ne trouve pas la solution. Il y a trop de conflits dans le vestiaire » a poursuivi l’ancien international français, dans l'émission Rothen s’enflamme. La pression est énorme sur les épaules de Xabi Alonso, dont l’avenir pourrait bien se jouer ce mercredi lors du choc en Ligue des Champions face à Manchester City.