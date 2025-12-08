Zidane : La folle rumeur avec Mbappé

Kylian Mbappé a déjà vu Carlo Ancelotti plier bagage à la dernière intersaison. Et si Xabi Alonso subissait le même sort ? La presse ibérique fait état d’un ultimatum avec la réception de Manchester City en Ligue des champions. En cas de licenciement, Zinedine Zidane serait une option prise en considération. Vraiment ? Une fake news a été dénoncée en Espagne.
Zinedine Zidane est sans club depuis mai 2021 et son deuxième départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur. Depuis, malgré les sollicitations en Angleterre, au PSG, en Arabie saoudite ou encore à la Juventus, Zizou n’a jamais donné suite aux approches des clubs en question en attendant l’équipe de France. Didier Deschamps ne lui a jamais fait la place, mais devrait lui céder une fois que la Coupe du monde 2026 touchera à sa fin, au même titre que son contrat à la Fédération française de football.
Zinedine Zidane pour relancer le Real Madrid
Et si le Real Madrid le rappelait après ses deux passages sur le banc de touche (2016-2018, 2019-2021) ? Xabi Alonso semble être sur la sellette et pourrait perdre sa place en cas d’absence de victoire contre Manchester City en Ligue des champions mercredi soir. Il est spécifié dans la presse espagnole que Zinedine Zidane serait une option prise en considération par la direction madrilène en tant qu’intérimaire jusqu’à l’été prochain.
Le Real Madrid refuse de rappeler Zidane, le laissant libre de discuter avec l’équipe de France
Néanmoins, si l’on se fie aux informations divulguées par AS, aucun membre du directoire du Real Madrid n’envisagerait pour le moment de rapatrier Zinedine Zidane pour un troisième mandat d’entraîneur principal. Le club merengue saurait pertinemment que Zizou est en contacts avancés avec la FFF pour succéder à Deschamps en équipe de France et n’interviendrait absolument pas dans ces discussions.