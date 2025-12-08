Zidane : La folle rumeur avec Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a déjà vu Carlo Ancelotti plier bagage à la dernière intersaison. Et si Xabi Alonso subissait le même sort ? La presse ibérique fait état d’un ultimatum avec la réception de Manchester City en Ligue des champions. En cas de licenciement, Zinedine Zidane serait une option prise en considération. Vraiment ? Une fake news a été dénoncée en Espagne.

Zinedine Zidane est sans club depuis mai 2021 et son deuxième départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur. Depuis, malgré les sollicitations en Angleterre, au PSG, en Arabie saoudite ou encore à la Juventus, Zizou n’a jamais donné suite aux approches des clubs en question en attendant l’équipe de France. Didier Deschamps ne lui a jamais fait la place, mais devrait lui céder une fois que la Coupe du monde 2026 touchera à sa fin, au même titre que son contrat à la Fédération française de football.

Zinedine Zidane pour relancer le Real Madrid Et si le Real Madrid le rappelait après ses deux passages sur le banc de touche (2016-2018, 2019-2021) ? Xabi Alonso semble être sur la sellette et pourrait perdre sa place en cas d’absence de victoire contre Manchester City en Ligue des champions mercredi soir. Il est spécifié dans la presse espagnole que Zinedine Zidane serait une option prise en considération par la direction madrilène en tant qu’intérimaire jusqu’à l’été prochain.