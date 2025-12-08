Mbappé : La séparation approche, la punchline du Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les jours de Xabi Alonso sont-ils comptés au Real Madrid ? De par les résultats mitigés du club merengue ces derniers temps, la position de l’entraîneur espagnol est remise en question dans la presse. Et la défaite à domicile contre le Celta Vigo dimanche ne va rien arranger (0-2). Pourtant, invité à s’exprimer sur la question, Alonso a adopté une position de défense précise.

Xabi Alonso a hérité de l’effectif de Carlo Ancelotti en juin 2025 avant le coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Le coach espagnol, membre de l’équipe victorieuse de la campagne 2013/2014 de la Ligue des champions pour La Decima, a fait ses preuves à la Real Sociedad puis au Bayer Leverkusen où il a été sacré champion de Bundesliga en 2023/2024 en restant invaincu.

«Nous sommes en bonne position au classement, c'est cela qui est en jeu» Néanmoins, les dernières semaines de Xabi Alonso à la tête de l’équipe dont la star est Kylian Mbappé ne sont pas bonnes sur le plan sportif. Avec une défaite concédée dimanche au Santiago Bernabeu face au Celta Vigo (0-2), les doutes vont tout sauf être levés autour de la position d’Alonso au Real Madrid. Pour rappel, son équipe reste sur 3 matchs nuls, une victoire et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Liga. Trop peu, ce qui fragiliserait grandement le champion du monde 2010 dont l’avenir est déjà remis en question dans les médias. En conférence de presse, Xabi Alonso a été interrogé sur le fait qu’il puisse être sur la sellette à l’approche de la réception de Manchester City mercredi en Ligue des champions. « Nous jouons trois points en Ligue des champions, nous sommes en bonne position au classement, c'est cela qui est en jeu. Nous voulons être performants et mieux jouer qu'aujourd'hui ».