PSG - Real Madrid : La promesse qui a tout changé pour Mbappé !

Recruteur du PSG entre 2009 et 2020, Luis Ferrer a été un des grands artisans de l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco à l’été 2017. Alors que le Real Madrid était déjà intéressé à ce moment-là, Unai Emery avait promis à l’attaquant français qu’il serait titulaire dans son équipe, et il estime que c’est ça qui a fait pencher la balance en la faveur de Paris.

Dans l’émission En Off avec le journaliste Sacha Tavolieri, Luis Ferrer est revenu sur le transfert de Kylian Mbappé au PSG à l’été 2017. « Le problème, c’est qu’à l’époque il y avait le fair-play financier. Nous, on avait déjà fait Neymar et on ne pouvait plus recruter. C’était très difficile. On a travaillé en binôme avec Antero Henrique. C’était moi la personne de terrain et c’est lui qui devait tout mettre en place », a expliqué l’ancien recruteur du club de la capitale.

« Tu dois dire ça, sinon il va au Real Madrid » Un dossier dans lequel Unai Emery, entraîneur du PSG à l’époque, a eu un rôle très important, alors que le Real Madrid voulait déjà recruter Kylian Mbappé. « On a eu la chance d’avoir Unai Emery qui a très bien fait son travail. Au moment où il lui donne la garantie qu’avec lui il va jouer titulaire. Je n’ai jamais vu un entraîneur qui promette à un joueur d’être titulaire. Ça n’existait pas. Moi, en tout cas, je ne l’ai jamais vu. Tous les entraîneurs disent : “si tu joues, gagnes, montres, si tu fais les choses bien…” Là, il a été clair. On l’a aidé aussi avec Antero, on lui a dit : “tu dois dire ça, sinon il va au Real Madrid” », a ajouté Luis Ferrer.