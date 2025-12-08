Kylian Mbappé, le divorce annoncé sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Endrick nage en plein malaise au Real Madrid. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé chez les Merengue, l’attaquant de 19 ans n’entre pas dans les plans de Xabi Alonso. Le divorce avec le coach espagnol semble acté. Et son père n’a pas manqué de mettre de l’huile sur le feu sur les réseaux sociaux.

Rien ne va plus au Real Madrid pour Xabi Alonso. Les tensions sont en train de prendre une certaine ampleur dans le vestiaire madrilène. Endrick aurait notamment du mal avec le coach espagnol, qui ne compte visiblement pas sur lui. L’international auriverde, barré par la concurrence de Kylian Mbappé, n’entre pas dans les plans du technicien de 44 ans.

Le divorce prend forme entre le Real Madrid et Xabi Alonso Le divorce entre Endrick et Xabi Alonso semble acté. Et le père du Brésilien n’a pas manqué de mettre de l’huile sur le feu avec une citation biblique sur les réseaux sociaux. « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé » a lancé Douglas Sousa dans sa story Instagram. Ce commentaire prouve la fracture claire qui est en train de s’opérer dans le vestiaire du Real Madrid.