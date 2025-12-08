Kylian Mbappé : Le coup de pression surprise du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a pris une grande décision à l’issue de la saison dernière en se séparant de Carlo Ancelotti pour le remplacer par Xabi Alonso. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché ses intentions dans la foulée de son arrivée. Le coach de 44 ans souhaitait imposer sa patte tactique dans le vestiaire madrilène, tout en construisant autour de Kylian Mbappé.

Xabi Alonso a mis la pression à Vinicius Jr Xabi Alonso a en effet fait du capitaine de l’équipe de France la star de son équipe. Et cela a rétrogradé Vinicius Jr - qui était intouchable sous les ordres de Carlo Ancelotti - à un rôle secondaire. Comme le rapporte MARCA, l’entraîneur du Real Madrid lui a même mis la pression en lui disant qu’il devait impérativement faire les efforts défensifs s’il souhaitait conserver sa place dans le onze.