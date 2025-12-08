Kylian Mbappé : Le coup de pression surprise du Real Madrid !

En débarquant au Real Madrid, Xabi Alonso a tout de suite affiché clairement ses intentions. Le technicien espagnol a rapidement construit son équipe autour de Kylian Mbappé, quitte à rétrograder Vinicius Jr à un rôle secondaire. Le coach de 44 ans a d’ailleurs mis un coup de pression au Brésilien, qui était alors considéré comme intouchable.
Le Real Madrid a pris une grande décision à l’issue de la saison dernière en se séparant de Carlo Ancelotti pour le remplacer par Xabi Alonso. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché ses intentions dans la foulée de son arrivée. Le coach de 44 ans souhaitait imposer sa patte tactique dans le vestiaire madrilène, tout en construisant autour de Kylian Mbappé.
Xabi Alonso a mis la pression à Vinicius Jr
Xabi Alonso a en effet fait du capitaine de l’équipe de France la star de son équipe. Et cela a rétrogradé Vinicius Jr - qui était intouchable sous les ordres de Carlo Ancelotti - à un rôle secondaire. Comme le rapporte MARCA, l’entraîneur du Real Madrid lui a même mis la pression en lui disant qu’il devait impérativement faire les efforts défensifs s’il souhaitait conserver sa place dans le onze.
Les tensions ne se sont jamais apaisées au Real Madrid
Vinicius Jr s’est alors mis au service du collectif du mieux qu’il pouvait. Mais la greffe avec Xabi Alonso n’a pas vraiment pris. L’international auriverde a alors laissé éclater sa frustration pendant le Clasico contre le FC Barcelone, après avoir une nouvelle fois été remplacé. Depuis, les relations entre les deux hommes ne se sont jamais vraiment apaisées.